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Биткоин подешевел более чем на 17% — до $38 тысяч

В последнее время курс криптовалюты тесно связан с миллиардером Илоном Маском и его заявлениями.

19 мая, 12:46
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Курс криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии снизился на 17,5% — до 38,154 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По состоянию на 14:52 мск курс биткоина находился на уровне $38,39 тысячи (-16,58%).

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В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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