Биткоин подешевел более чем на 17% — до $38 тысяч
В последнее время курс криптовалюты тесно связан с миллиардером Илоном Маском и его заявлениями.
Фото © Zuma / ТАСС
Курс криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии снизился на 17,5% — до 38,154 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.
По состоянию на 14:52 мск курс биткоина находился на уровне $38,39 тысячи (-16,58%).
В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.
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