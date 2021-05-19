Биткоин подешевел более чем на 17% — до $38 тысяч

Курс криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии снизился на 17,5% — до 38,154 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.