"Создали проблему": Путин раскритиковал задержки в программе детского туристического кешбэка

Путин остался недоволен задержкой постановления о детском туристическом кешбэке. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин остался недоволен задержкой выхода постановления правительства о кешбэке за детский летний отдых. По его словам, многие купившие путёвки на первую смену без возврата сейчас просят вернуть деньги.

"Действительно, многие семьи сейчас возвращают путёвки за первую смену. Как люди могли купить на первую смену, если постановление правительства ещё не вышло? Дмитрий Николаевич [Чернышенко], постановление вышло или нет?" — поинтересовался Путин со время совещания, на что получил ответ, что оно выходит сегодня, 19 мая.

Тогда глава государства заметил, что первая смена начинается уже 1 июня. При этом, когда людям обещали, что им вернут средства за детский летний отдых, не уточнялось, будет это первая или вторая смена. Путин распорядился добавить деньги на это и потребовал исходить из реалий, а не из бумаг.

"Уже просят возврата путёвок за первую смену, а в детских лагерях денег нет, чтобы вернуть, потому что они уже истрачены на организацию самого процесса. Создали проблему", — отметил Путин.