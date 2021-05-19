Музыкальный публицист — о выступлении Манижи: Заводной апельсин в овощном салате Евровидения

"Задумка очень интересная. Наша дорогая Манижа выглядела как заводной апельсин в овощном салате Евровидения. Это был необычный номер, и песня выбивалась из привычного нам "евровизионного" контента. Я считаю, что выступление могло пройти и лучше. Оно было без задора, той здоровой ярости, которая была у Манижи ещё два месяца назад. То ли костюм чайной бабы немного испортил ей номер, то ли волнение общее... Но, возможно, она сохранила всё это для финала", — поделился публицист.