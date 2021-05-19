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Музыкальный публицист — о выступлении Манижи: Заводной апельсин в овощном салате Евровидения

Павел Пластилин считает, что в финале у певицы большие шансы, она вполне может войти в тройку победителей.

19 мая, 13:28
<p>Фото © Soeren Stache / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Soeren Stache / picture alliance via Getty Images

Музыкальный публицист Павел Пластилин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что Манижа в полуфинале Евровидения выступила ярко, но ей не хватило ярости и задора.

"Задумка очень интересная. Наша дорогая Манижа выглядела как заводной апельсин в овощном салате Евровидения. Это был необычный номер, и песня выбивалась из привычного нам "евровизионного" контента. Я считаю, что выступление могло пройти и лучше. Оно было без задора, той здоровой ярости, которая была у Манижи ещё два месяца назад. То ли костюм чайной бабы немного испортил ей номер, то ли волнение общее... Но, возможно, она сохранила всё это для финала", — поделился публицист.

"Мы покажем себя ещё круче": Манижа раскрыла свой план победы на Евровидении

"Мы покажем себя ещё круче": Манижа раскрыла свой план победы на Евровидении

Тем не менее Пластилин уверен, что у Манижи есть все шансы попасть в тройку победителей.

Напомним, что Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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