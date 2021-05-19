Курс биткоина рухнул ниже $33 тысяч

Курс биткоина продолжает стремительно снижаться. За день криптовалюта потеряла четверть своей стоимости. По данным криптобирж, сегодня цена одной цифровой монеты успела опуститься ниже 33 тысяч долларов.

Сейчас график биткоина выглядит нестабильным. Курс монеты скачет в районе 34–35 тысяч долларов. В последний раз по такой стоимости криптовалюта торговалась в начале текущего года.