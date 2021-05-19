Курс биткоина рухнул ниже $33 тысяч
В середине марта стоимость криптовалюты составила почти 65 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. Позже курс несколько раз пошатнул Илон Маск.
Фото © Pixabay
Курс биткоина продолжает стремительно снижаться. За день криптовалюта потеряла четверть своей стоимости. По данным криптобирж, сегодня цена одной цифровой монеты успела опуститься ниже 33 тысяч долларов.
Сейчас график биткоина выглядит нестабильным. Курс монеты скачет в районе 34–35 тысяч долларов. В последний раз по такой стоимости криптовалюта торговалась в начале текущего года.
В середине марта стоимость биткоина составила почти 65 тысяч долларов, что стало историческим максимумом. Позже курс криптовалюты несколько раз пошатнул американский предприниматель Илон Маск, который сперва приостановил продажу электромобилей Tesla через систему блокчейна, а затем и вовсе допустил продажу всех биткоин-активов компании, сумма которых составляла 1,5 миллиона долларов.
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