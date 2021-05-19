Путина задели слова Чернышенко о вытоптанной туристами Долине гейзеров на Камчатке

Президент России Владимир Путин признался, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. Диалог состоялся на совещании по реализации положений Послания Федеральному собранию. Чернышенко, рассуждая о влиянии антропогенных факторов на природу, отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут всё". Но тут на защиту туристов встал сам президент.

"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет всё лучше получаться", — заметил Путин, обращаясь к вице-премьеру.

Глава государства выразил убеждение, что в Долине гейзеров "ничего не вытопчут, если как следует организовать там работу". В качестве примера он привёл опыт других стран с аналогичными парками, где количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше.

Долина гейзеров — это природная достопримечательность Камчатского края, расположенная в Кроноцком биосферном заповеднике. На небольшой территории наблюдаются разнообразные природные условия и микроклиматические особенности, вмещающие в себя ландшафты нескольких географических поясов. Считается одним из самых крупных гейзерных полей в мире.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.