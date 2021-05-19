"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

Вчера завершился первый полуфинал Евровидения-2021, который прошёл в Роттердаме, где представительница России Манижа выступила с песней Russian Woman. Композиция покорила сердца зрителей по всему миру, которые излили свой восторг в соцсети, а Лайф собрал самые запоминающиеся комментарии.