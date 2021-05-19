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"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

Вчера завершился первый полуфинал Евровидения-2021, который прошёл в Роттердаме, где представительница России Манижа выступила с песней Russian Woman. Композиция покорила сердца зрителей по всему миру, которые излили свой восторг в соцсети, а Лайф собрал самые запоминающиеся комментарии.

19 мая, 10:30

Фото © Twitter / Eve_Nise

Иностранные фанаты Евровидения остались под впечатлением от выступления Манижи

Когда она повернулась к экрану, а там её встретила стена русских женщин... Вы не представляете, насколько сильно я почувствовала волю к жизни

Maria Fernanda Nerio Morales

Вау! Это было просто сильнейшее выступление, а смена наряда была очень умным ходом! У меня мурашки побежали, когда она повернулась к стене русских женщин. Манижа закончила песню словами: "Мы и есть перемены", — и я был покорён

xoxo larsiboiii

Фото © Twitter / Eve_Nise

Фото © Twitter / Eve_Nise

Особенно номер понравился итальянцам (которые всегда испытывали тёплые чувства к русским девушкам)

Я чувствую, как эта песня придаёт сил русской женщине во мне. И я итальянский мужчина

Andrea Cigala

Она просто порвала всех! Ещё вчера я думал, что эта песня ничего особенного не представляет, а сегодня считаю, что Манижа — лучшая исполнительница вечера! Я голосую за неё — Италия с вами!

Andrea Gariboldi

Фото © Twitter / princesofnorth

Фото © Twitter / princesofnorth

Зрители отмечали необычное платье исполнительницы, её вокал и экран, на котором показали русских женщин

Двигающееся платье! Её лицо!!! У неё есть голос, смелость, сила! Я просто обожаю Манижу, она придумала такую современную песню! А стена женщин в конце? Посыл? Просто бомба!

Leck M

Эта песня всё ещё не в числе моих любимых, но Манижа знает, как устроить шикарное представление. Мобильное платье, огни, экран с женщинами... Сразу видно профессионализм

Irvin Embalsado

Фото © Twitter / Mushroom

Фото © Twitter / Mushroom

Манижа со своей песней Russian Woman легко стала фавориткой на конкурсе

Я в таком восторге от России в этом году! Мне нравится всё: послание, аутентичность, история создания платья, личность самой Манижи... Ну вы поняли! Она легко вошла в мой личный топ

MICEAL O'KANE

Россия попала в сердечко! Обожаю эту песню и выступление. Оно необычное, сильное и весёлое, Манижа — просто легенда. В него заложено куда больше, чем кажется на первый взгляд (хотя платье, конечно, стало гвоздём программы)

Aussievision

Фото © Twitter / steklavada

Фото © Twitter / steklavada

И многие остались уверены в её победе, уже планируя в следующем году поехать на Евровидение в Россию

Ооо, я нашёл своего победителя! Это выступление просто пропитано профессионализмом. Странное и необычное начало с платьем, а затем — уверенность Манижи и стена с русскими женщинами... Я очень удивлюсь, если она не войдёт в главную тройку Евровидения

Josh

Манижа — просто королева! Она хозяйка сцены, её голос — выше всяких похвал, бэк-вокалисты наконец-то получили новые костюмы. Немного расстроен, что платье в итоге всё выступление простояло на виду, но это мелочи. Выступление было огненное, надеюсь, она займёт хорошее место

Dani

Певица Манижа впервые представила свою песню на отборочном туре, где та произвела неоднозначное впечатление. Многие россияне были недовольны, что от России поедет девушка, родившаяся в Таджикистане, а её композицию вообще не посчитали за песню. Из знаменитых личностей против Манижи выступили Милонов, Жириновский, Лоза и певица Гречка. Артистке писали гневные комментарии, пророча полный провал на конкурсе, однако реакция иностранцев доказала, как они ошибались.

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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