Захарова раскрыла детали первой встречи Лаврова и Блинкена

Первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена была конструктивной, а её организация в части допуска российских СМИ весьма порадовала. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Присутствующая пресса на этой встрече — американские, российские, местные журналисты, они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась", — рассказала дипломат, отметив, что в этот раз журналисты не позволяли себе выкрикивать с места никакие реплики.

Захарова напомнила, что в прошлом неоднократно были инциденты с допуском представителей российских СМИ на подобные мероприятия. Однако в этот раз, по словам представителя МИД РФ, наших соотечественников "не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные". Также дипломат добавила, что встреча Лаврова и Блинкена продлилась больше, чем планировалась.