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Захарова раскрыла детали первой встречи Лаврова и Блинкена

В этот раз переговоры начались настолько конструктивно, что журналисты не позволяли себе выкрикивать с места, отметила дипломат.

20 мая, 09:41
<p>Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена была конструктивной, а её организация в части допуска российских СМИ весьма порадовала. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Присутствующая пресса на этой встрече — американские, российские, местные журналисты, они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась", — рассказала дипломат, отметив, что в этот раз журналисты не позволяли себе выкрикивать с места никакие реплики.

Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Захарова напомнила, что в прошлом неоднократно были инциденты с допуском представителей российских СМИ на подобные мероприятия. Однако в этот раз, по словам представителя МИД РФ, наших соотечественников "не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные". Также дипломат добавила, что встреча Лаврова и Блинкена продлилась больше, чем планировалась.

Напомним, поздно вечером 19 мая в Рейкьявике состоялась первая очная встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Двусторонние переговоры прошли на полях Арктического совета. В ходе общения дипломаты, в частности, обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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