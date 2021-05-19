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В Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена

Глава МИД РФ планирует обсудить с американским коллегой развитие двусторонних отношений.

19 мая, 21:12
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Коллаж © LIFI. Фото © МИД России / Офис президента Украины</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Коллаж © LIFI. Фото © МИД России / Офис президента Украины

В столице Исландии Рейкьявике началась первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Двусторонние переговоры проходят на полях Арктического совета.

Лавров заявил на протокольной съёмке встречи, что планирует затронуть на переговорах с Блинкеном дальнейшее развитие двусторонних отношений. Он подчеркнул готовность обсуждать с США все без исключения вопросы, если этот диалог будет честным. При этом министр отметил, что подходы двух государств по многим международным вопросам серьёзно расходятся.

"Мы должны определиться с тем, как дальше развивать наши отношения, расхождения серьёзные. Москва готова обсуждать с США все без исключения вопросы, если этот диалог будет честным", – сказал Лавров.

Ранее Лайф рассказывал, что Лавров и Блинкен договорились встретиться на полях сессии Арктического совета для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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