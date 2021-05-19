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В Госдепе ответили на вопрос об отказе от санкций против "Северного потока – 2"

Там подчеркнули, что Штаты выступают решительно против "российского проекта злонамеренного влияния".

19 мая, 21:03
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

США используют все меры для остановки строительства проекта "Северный поток – 2". Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер в ответ на вопрос о решении Вашингтона отказаться от санкций против оператора газопровода.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершён", — сказала она.

СМИ: Госдеп подтвердил, что не планирует вводить санкции против "Северного потока – 2"

СМИ: Госдеп подтвердил, что не планирует вводить санкции против "Северного потока – 2"

Как утверждает Портер, цель Америки — "обеспечить европейскую энергетическую безопасность", поэтому Штаты выступают решительно против "российского проекта злонамеренного влияния". Белый дом будет противостоять любому враждебному поведению России.

Такие заявления Портер сделала на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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