В Госдепе ответили на вопрос об отказе от санкций против "Северного потока – 2"

США используют все меры для остановки строительства проекта "Северный поток – 2". Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер в ответ на вопрос о решении Вашингтона отказаться от санкций против оператора газопровода.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершён", — сказала она.