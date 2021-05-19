"Они вернулись": Вышел официальный трейлер спецвыпуска легендарного сериала "Друзья"

Американский стриминговый сервис HBO Max разместил на своём YouTube-канале тизер специального выпуска сериала "Друзья". На кадрах поседевший, но такой же обаятельный Джоуи, поправившиеся Росс и Чендлер, а также почти не изменившиеся Рэйчел, Фиби и Моника.

"Наши любимые друзья и специальные гости вернулись, чтобы обсудить всё: от процесса кастинга до того, действительно ли Росс и Рэйчел делали перерыв в отношениях", — отметили в HBO.

В ролике Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер предстали в образе самих себя. Ожидается, что в шоу также поучаствуют различные мировые звёзды, среди которых певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актёры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд и другие. Сопродюсерами стали создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман.