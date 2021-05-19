"Узнаешь, как вас воспитывать надо": Под Ростовом учительница попыталась насильно смыть со школьницы макияж

Под Ростовом учительница пыталась насильно смыть со школьницы макияж. Видео © VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В школе № 4 Морозовска Ростовской области разгорелся скандал между учительницей и ученицей. Педагогу не понравился яркий, по её мнению, макияж школьницы и она насильно попыталась смыть с её лица косметику. Конфликт попал на видео и был опубликован в группе "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как женщина сначала подвела ученицу к раковине и попыталась насильно умыть подростку лицо. При этом учительница держала школьницу и не реагировала на её слова "Что вы делаете? Не трогайте меня". Всё это происходило в фойе учебного заведения. После этого педагог завела ученицу в класс. На фоне также слышен смех других детей.

"Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на неё, красавица. Пришла она мне нервы трепать... Ты, правда, не догоняешь, как себя вести? Убирай всё немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид. Я сказала — умойся", — эмоционально обращается педагог к девочке.

В ходе разборок учительница также взяла школьницу за руку и оттолкнула. В определённый момент в класс заходит другой педагог, который пытается всех успокоить. После этого съёмка прерывается.

По данным издания kp.ru, которое ссылается на собственный источник, в школе уже провели служебное расследование после случившегося. За это время учительница успела уволиться по собственному желанию. Известно, что она была классной руководительницей школьницы, чей макияж пыталась смыть. Перед ученицей педагог извинилась.