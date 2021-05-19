Российских выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шариков

Российский экологический оператор (РЭО) призвал выпускников школ отказаться от традиционного запуска шаров, поскольку это сильно вредит окружающей среде. Об этом сообщает телеканал "360".

"В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников. <...> Если каждый одиннадцатиклассник традиционно запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса", — сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что воздушные шары, в зависимости от их состава и внешних факторов, могут разлагаться от четырёх до ста лет. Такие сроки губительны для окружающей среды, считают в РЭО. Даже спустя десятки лет микрочастицы пластика могут попасть в живые организмы.