Германия с 1 июня возобновит приём заявлений россиян на визы, но есть несколько условий

Представительства ФРГ в России с 1 июня начинают приём заявлений на выдачу шенгенских виз. Об этом Посольство Германии в Москве проинформировало на официальной странице в Facebook.

"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что выдача визы не означает возможность пересечь немецкую границу, поскольку в стране сохраняются коронавирусные ограничения. Документы будут выдавать на случай, когда въезд в страну будет вновь разрешён. Сейчас попасть в Германию могут лишь отдельные категории граждан. Кроме того, отмечается, что подать заявление с 1 июня можно будет лишь при определённых условиях.

"Для этого необходимо следующее: чтобы ранее у вас была виза сроком действия не менее 2 лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года, целью поездки не был туризм", — добавили в посольстве.