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Германия с 1 июня возобновит приём заявлений россиян на визы, но есть несколько условий

В Посольстве ФРГ напомнили, что пока въезд в страну по-прежнему запрещён в силу коронавирусных ограничений.

19 мая, 14:54
<p>Фото © ТАСС / imago / Winfried Rothermel</p>

Фото © ТАСС / imago / Winfried Rothermel

Представительства ФРГ в России с 1 июня начинают приём заявлений на выдачу шенгенских виз. Об этом Посольство Германии в Москве проинформировало на официальной странице в Facebook.

"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", — говорится в сообщении.

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В диппредставительстве подчеркнули, что выдача визы не означает возможность пересечь немецкую границу, поскольку в стране сохраняются коронавирусные ограничения. Документы будут выдавать на случай, когда въезд в страну будет вновь разрешён. Сейчас попасть в Германию могут лишь отдельные категории граждан. Кроме того, отмечается, что подать заявление с 1 июня можно будет лишь при определённых условиях.

"Для этого необходимо следующее: чтобы ранее у вас была виза сроком действия не менее 2 лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года, целью поездки не был туризм", — добавили в посольстве.

Ранее Болгария возобновила приём документов россиян на визы. Заявку для получения разрешения на въезд можно подать и через компанию VFS Global, в которую входит 59 визовых центров страны.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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