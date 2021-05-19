В Москве задержали полицейских, которые продавали данные умерших "чёрным ритуальщикам"
За один год от предпринимателей в общей сложности они получили более 700 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Подозреваемые. Фото © LIFE
В Москве задержали группу полицейских, которые, по мнению следствия, состояли в сговоре с чёрными ритуальщиками и за деньги передавали им данные родственников умерших людей. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, эти же ритуальщики год назад устроили перестрелку в столичном ЖК "Ясный".
Всего по подозрению во взяточничестве были задержаны четверо сотрудников ОМВД по району Люблино — майор полиции Виктор К., лейтенант Игорь П., старшина Михаил Х. и майор Григорий Г. Источник утверждает, что в период с мая 2018 года по март 2019 года они в общей сложности получили 712 тысяч рублей от представителей ритуального бизнеса. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, стрельба на юге Москвы, в которой принимали участие бизнесмены-ритуальщики, произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео. Лайф публиковал кадры с последствиями перестрелки.
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