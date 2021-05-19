В Москве задержали полицейских, которые продавали данные умерших "чёрным ритуальщикам"

В Москве задержали группу полицейских, которые, по мнению следствия, состояли в сговоре с чёрными ритуальщиками и за деньги передавали им данные родственников умерших людей. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, эти же ритуальщики год назад устроили перестрелку в столичном ЖК "Ясный".

Всего по подозрению во взяточничестве были задержаны четверо сотрудников ОМВД по району Люблино — майор полиции Виктор К., лейтенант Игорь П., старшина Михаил Х. и майор Григорий Г. Источник утверждает, что в период с мая 2018 года по март 2019 года они в общей сложности получили 712 тысяч рублей от представителей ритуального бизнеса. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.