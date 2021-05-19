Ливан выпустил четыре ракеты по Израилю и подвергся обстрелу артиллерией в ответ

Ливан выпустил четыре ракеты по территории Израиля, в ответ на это был открыт огонь артиллерией. Об этом сообщает израильская армия.

Днём 19 мая сработала воздушная тревога, и специалисты обнаружили четыре запущенные ракеты со стороны Ливана.

"ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две — в море", — сказано в сообщении армии обороны Израиля.