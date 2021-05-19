Ливан выпустил четыре ракеты по Израилю и подвергся обстрелу артиллерией в ответ
Как сообщают очевидцы, одна из ракет упала рядом с городом Шефарам в Северном округе Израиля.
Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами. © Twitter / Insider Paper / Joe Truzman / Hananya Naftali
Ливан выпустил четыре ракеты по территории Израиля, в ответ на это был открыт огонь артиллерией. Об этом сообщает израильская армия.
Днём 19 мая сработала воздушная тревога, и специалисты обнаружили четыре запущенные ракеты со стороны Ливана.
"ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две — в море", — сказано в сообщении армии обороны Израиля.
При этом очевидцы сообщают, что ракета попала рядом с израильским городом Шефарам в Северном округе страны. В ответ на это Израиль артиллерией атаковал цели на территории Ливана.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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