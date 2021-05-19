Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Ливан выпустил четыре ракеты по Израилю и подвергся обстрелу артиллерией в ответ

Как сообщают очевидцы, одна из ракет упала рядом с городом Шефарам в Северном округе Израиля.

19 мая, 14:37

Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами. © Twitter / Insider Paper / Joe Truzman / Hananya Naftali

Ливан выпустил четыре ракеты по территории Израиля, в ответ на это был открыт огонь артиллерией. Об этом сообщает израильская армия.

Днём 19 мая сработала воздушная тревога, и специалисты обнаружили четыре запущенные ракеты со стороны Ливана.

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь

"ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две — в море", — сказано в сообщении армии обороны Израиля.

При этом очевидцы сообщают, что ракета попала рядом с израильским городом Шефарам в Северном округе страны. В ответ на это Израиль артиллерией атаковал цели на территории Ливана.

Военная операция Израиля против сектора Газа может завершиться в течение нескольких дней

Военная операция Израиля против сектора Газа может завершиться в течение нескольких дней

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Израиль подвергся ракетному удару с территории Ливана

13 мая, 21:29

Метод генерала Ватутина: как арабы уничтожили секретный израильский супертанк

сегодня в 21:40

Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой

сегодня в 20:52

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1