Украина увеличит финансирование проекта "Стена" на границе с Россией

Правительство Украины увеличит финансирование проекта "Стена" по обустройству границы с Россией. Это решение поддержали в среду члены кабинета министров на заседании.

В пояснительной записке к документу сообщается, что реализация данного плана будет происходить за счёт "уменьшения финансирования мер по инженерно-техническому оборудованию на украинско-молдавской государственной границе".

На сколько именно Украина увеличит финансирование, не сообщается. Однако известно, что всего в 2021 году на эти цели будет выделено около 12,3 миллиона долларов.