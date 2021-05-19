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Украина увеличит финансирование проекта "Стена" на границе с Россией

Всего в 2021 году на обустройство границы планируется выделить около 12,3 миллиона долларов.

19 мая, 14:27

Фото © shutterstock

Правительство Украины увеличит финансирование проекта "Стена" по обустройству границы с Россией. Это решение поддержали в среду члены кабинета министров на заседании.

В пояснительной записке к документу сообщается, что реализация данного плана будет происходить за счёт "уменьшения финансирования мер по инженерно-техническому оборудованию на украинско-молдавской государственной границе".

Строительство "стены Яценюка" на границе с Россией продлится ещё пять лет

Строительство "стены Яценюка" на границе с Россией продлится ещё пять лет

На сколько именно Украина увеличит финансирование, не сообщается. Однако известно, что всего в 2021 году на эти цели будет выделено около 12,3 миллиона долларов.

Напомним, что строительство "стены" было задумано в 2014 году Арсением Яценюком, который на тот момент занимал пост премьер-министра Украины. Согласно проекту, граница Незалежной и России протяжённостью более двух тысяч километров должна была обзавестись противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. Украинские власти уже обустроили около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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