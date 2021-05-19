Байден заявил, что сегодня ожидает существенной деэскалации между Израилем и Палестиной

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что ожидает снижения напряжённости между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространённом в среду сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США заявил премьер-министру, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня", — отмечается в тексте.

Отметим, что Байден и Нетаньяху контактируют регулярно. Например, во вчерашнем телефонном разговоре президент США призвал премьера Израиля приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан при ударах по сектору Газа.