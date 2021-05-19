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Байден заявил, что сегодня ожидает существенной деэскалации между Израилем и Палестиной

Такой прогноз он озвучил в ходе беседы с Нетаньяху. С чем связаны позитивные ожидания американского руководства, не уточняется.

19 мая, 14:22
<p>Фото © Justin Sullivan / Getty Images</p>

Фото © Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что ожидает снижения напряжённости между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространённом в среду сообщении пресс-службы Белого дома.

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"Президент США заявил премьер-министру, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня",  отмечается в тексте.

Отметим, что Байден и Нетаньяху контактируют регулярно. Например, во вчерашнем телефонном разговоре президент США призвал премьера Израиля приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан при ударах по сектору Газа.

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Как уже сообщалось ранее, новый виток конфликта между Израилем и Палестиной произошёл в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более трёх тысяч ракет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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