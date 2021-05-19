Байден заявил, что сегодня ожидает существенной деэскалации между Израилем и Палестиной
Такой прогноз он озвучил в ходе беседы с Нетаньяху. С чем связаны позитивные ожидания американского руководства, не уточняется.
Фото © Justin Sullivan / Getty Images
Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что ожидает снижения напряжённости между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространённом в среду сообщении пресс-службы Белого дома.
"Президент США заявил премьер-министру, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня", — отмечается в тексте.
Отметим, что Байден и Нетаньяху контактируют регулярно. Например, во вчерашнем телефонном разговоре президент США призвал премьера Израиля приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан при ударах по сектору Газа.
Как уже сообщалось ранее, новый виток конфликта между Израилем и Палестиной произошёл в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более трёх тысяч ракет.
Комментариев: 0