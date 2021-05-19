Участник Евровидения от Исландии сдал положительный тест на ковид

Делегация страны пребывает в шоке и ждёт информации от Eвропейского вещательного союза. Эта новость оказалась для них неприятным сюрпризом.

ПЦР-тест на коронавирус одного из участников исландской группы Daði og Gagnamagnið ("Дади ог гагнамагнид"), которая представляет страну на Евровидении, показал положительный результат. Об этом в Twitter рассказал лидер коллектива Дади Фрейр.

A member of Gagnamagnið got a positive test result this morning. Unfortunately this probably means that we will not take part in the rehearsal today or live show tomorrow and a recording from our second rehearsal will be used in stead. pic.twitter.com/93yravOHSY — Daði Freyr 🥑 (@dadimakesmusic) May 19, 2021

"Сегодня утром у участника группы Gagnamagnið был положительный результат теста. К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем принимать участие в репетиции сегодня или в прямом эфире завтра и вместо этого будет использована запись нашей второй репетиции. Мы все были очень осторожны на протяжении всей поездки, поэтому это стало огромным сюрпризом", — отметил он.

Исландские артисты пребывают в состоянии глубокого шока и ждут какой-либо информации от Eвропейского вещательного союза. Об этом шведскому каналу SVT сообщил представитель делегации Рунар Фрейр.