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Опубликовано 19 мая 2021, 17:08

Участник Евровидения от Исландии сдал положительный тест на ковид

Делегация страны пребывает в шоке и ждёт информации от Eвропейского вещательного союза. Эта новость оказалась для них неприятным сюрпризом.

ПЦР-тест на коронавирус одного из участников исландской группы Daði og Gagnamagnið ("Дади ог гагнамагнид"), которая представляет страну на Евровидении, показал положительный результат. Об этом в Twitter рассказал лидер коллектива Дади Фрейр.

"Сегодня утром у участника группы Gagnamagnið был положительный результат теста. К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем принимать участие в репетиции сегодня или в прямом эфире завтра и вместо этого будет использована запись нашей второй репетиции. Мы все были очень осторожны на протяжении всей поездки, поэтому это стало огромным сюрпризом", — отметил он.

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Исландские артисты пребывают в состоянии глубокого шока и ждут какой-либо информации от Eвропейского вещательного союза. Об этом шведскому каналу SVT сообщил представитель делегации Рунар Фрейр.

А ранее стало известно, что видео выступления Манижи стало самым популярным среди участников первого полуфинала Евровидения. Артистка уверенно вырвалась в лидеры конкурса и даже восхитила своим номером западных журналистов.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Георгий Грачев
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