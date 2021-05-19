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Лидер движения "За новый социализм" Платошкин получил пять лет условно

Поводом к возбуждению дела стали ролики на YouTube, в которых он озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса.

19 мая, 13:42
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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин приговорён к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 700 тысяч рублей за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации. Такое решение вынес в четверг Гагаринский суд Москвы.

Напомним, что гособвинитель просил приговорить Платошкина к 6 годам колонии (за склонение к беспорядкам) и оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).

Поводом к возбуждению дела стали ролики на YouTube, в которых Платошкин озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса. Также он обвинён в разжигании протестных настроений и склонении людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".

Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированной акции. Своей вины он так и не признал. По словам политика, протокол против него завели за твит с фразой "Надо выходить, я буду". Позже срок аресты был снижен с девяти до одних суток и политик покинул спецприёмник.

А на днях Следственный Комитет составил социальный портрет участников апрельской незаконной акции в Петербурге. Основной костяк — это безработные, приезжие из других регионов и школьники 14–15 лет, которые, по оценкам ведомства, мало разбираются в происходящем в стране, но являются большими любителями "движухи".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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