Лидер движения "За новый социализм" Платошкин получил пять лет условно

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин приговорён к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 700 тысяч рублей за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации. Такое решение вынес в четверг Гагаринский суд Москвы.

Напомним, что гособвинитель просил приговорить Платошкина к 6 годам колонии (за склонение к беспорядкам) и оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).

Поводом к возбуждению дела стали ролики на YouTube, в которых Платошкин озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении коронавируса. Также он обвинён в разжигании протестных настроений и склонении людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".

Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированной акции. Своей вины он так и не признал. По словам политика, протокол против него завели за твит с фразой "Надо выходить, я буду". Позже срок аресты был снижен с девяти до одних суток и политик покинул спецприёмник.