Главврач нижегородской больницы рассказал, почему увезённому на каталке инвалиду отказали в операции
По словам Александра Цопова, случай этого пациента не был экстренным, его собирались отправить домой на скорой, но супруга больного решила не ждать и увезти его самостоятельно.
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Главврач рассказал, почему инвалиду отказались делать операцию. Видео © LIFE
Нижегородскому инвалиду первой группы Владимиру Симонову, которого жена увезла на каталке домой, не требовалась экстренная операция и госпитализации он не подлежал. Об этом Лайфу рассказал главврач Кстовской центральной районной больницы Александр Цопов.
"Врач осмотрел пациента и сказал, что ему нужна плановая операция, но не экстренная. Которая должна быть выполнена не в условиях Кстовской ЦРБ, а как минимум в условиях областной больницы. Экстренности в данной ситуации не было, и больной госпитализации не подлежал. Когда встал вопрос о его транспортировке домой, замглавврача обратился к скорой помощи. Все машины были в разъездах, пришлось действительно некоторое время ждать", — прокомментировал ситуацию с пациентом Александр Цопов.
По словам главврача, когда сотрудники приёмного покоя вышли к тому месту, где пациент лежал на каталке, они его не обнаружили. Супруга мужчины заявила им, что растерялась, взяла каталку и увезла её на улицу. Как сообщил главврач, скорая помощь приехала через 30–40 минут после вызова и искала их для транспортировки.
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"Семья не имеет претензий. Я предложил госпитализацию в нашу больницу для обследования и решения вопроса о возможном хирургическом вмешательстве, но в настоящее время они от этого воздерживаются. Как только такая помощь понадобится, мы готовы её оказать. И в наших стенах, и в любом областном учреждении", — говорит Александр Цопов.
Напомним, в Нижегородской области женщина везла мужа-инвалида по улицам города Кстово на каталке, потому что мужчину якобы отказалась доставить домой скорая помощь. При этом в больнице утверждают, что женщина самовольно забрала мужа из медучреждения.
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