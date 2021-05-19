Главврач нижегородской больницы рассказал, почему увезённому на каталке инвалиду отказали в операции

Главврач рассказал, почему инвалиду отказались делать операцию. Видео © LIFE

Нижегородскому инвалиду первой группы Владимиру Симонову, которого жена увезла на каталке домой, не требовалась экстренная операция и госпитализации он не подлежал. Об этом Лайфу рассказал главврач Кстовской центральной районной больницы Александр Цопов.

"Врач осмотрел пациента и сказал, что ему нужна плановая операция, но не экстренная. Которая должна быть выполнена не в условиях Кстовской ЦРБ, а как минимум в условиях областной больницы. Экстренности в данной ситуации не было, и больной госпитализации не подлежал. Когда встал вопрос о его транспортировке домой, замглавврача обратился к скорой помощи. Все машины были в разъездах, пришлось действительно некоторое время ждать", — прокомментировал ситуацию с пациентом Александр Цопов.

По словам главврача, когда сотрудники приёмного покоя вышли к тому месту, где пациент лежал на каталке, они его не обнаружили. Супруга мужчины заявила им, что растерялась, взяла каталку и увезла её на улицу. Как сообщил главврач, скорая помощь приехала через 30–40 минут после вызова и искала их для транспортировки.

"Семья не имеет претензий. Я предложил госпитализацию в нашу больницу для обследования и решения вопроса о возможном хирургическом вмешательстве, но в настоящее время они от этого воздерживаются. Как только такая помощь понадобится, мы готовы её оказать. И в наших стенах, и в любом областном учреждении", — говорит Александр Цопов.