Суд приговорил убийцу стюардессы в Новой Москве к девяти годам колонии
Никиту Енина задержали спустя три дня после преступления, двое суток он прятался в лесу.
Суд приговорил убийцу стюардессы в Новой Москве к девяти годам колонии. Видео © Прокуратура Москвы / Щербинский районный суд Москвы
Щербинский районный суд Москвы признал виновным в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой 27-летнего москвича Никиту Енина и назначил ему девять лет лишения свободы. Преступление парень совершил во время конфликта из-за измены девушки после года отношений.
"С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказали Лайфу в Прокуратуре города Москвы.
Установлено, что в июле 2019 года Енин со своей подругой сняли номер в отеле в Новомосковском административном округе. Там у пары начался конфликт, в ходе которого обвиняемый, осознавая свои действия, стал душить девушку, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнёс тело в ванну, включил воду и, закрыв сливное отверстие, покинул место преступления.
Приговор в законную силу не вступил. До этого момента обвиняемый будет находиться под стражей.
Напомним, Енина задержали спустя три дня после случившегося, два из которых он прятался в лесу, его нашли в нескольких минутах езды от той самой гостиницы, где и произошло убийство. При этом он угрожал правоохранителям ножом. Позднее преступник признался в содеянном, заявив, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен. О неверности он узнал во время свидания из переписок Альбины с другими.
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