Суд приговорил убийцу стюардессы в Новой Москве к девяти годам колонии. Видео © Прокуратура Москвы / Щербинский районный суд Москвы

Щербинский районный суд Москвы признал виновным в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой 27-летнего москвича Никиту Енина и назначил ему девять лет лишения свободы. Преступление парень совершил во время конфликта из-за измены девушки после года отношений.

"С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказали Лайфу в Прокуратуре города Москвы.

Установлено, что в июле 2019 года Енин со своей подругой сняли номер в отеле в Новомосковском административном округе. Там у пары начался конфликт, в ходе которого обвиняемый, осознавая свои действия, стал душить девушку, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнёс тело в ванну, включил воду и, закрыв сливное отверстие, покинул место преступления.