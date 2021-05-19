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Суд приговорил убийцу стюардессы в Новой Москве к девяти годам колонии

Никиту Енина задержали спустя три дня после преступления, двое суток он прятался в лесу.

19 мая, 14:16

Суд приговорил убийцу стюардессы в Новой Москве к девяти годам колонии. Видео © Прокуратура Москвы / Щербинский районный суд Москвы

Щербинский районный суд Москвы признал виновным в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой 27-летнего москвича Никиту Енина и назначил ему девять лет лишения свободы. Преступление парень совершил во время конфликта из-за измены девушки после года отношений.

"С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказали Лайфу в Прокуратуре города Москвы.

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Установлено, что в июле 2019 года Енин со своей подругой сняли номер в отеле в Новомосковском административном округе. Там у пары начался конфликт, в ходе которого обвиняемый, осознавая свои действия, стал душить девушку, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнёс тело в ванну, включил воду и, закрыв сливное отверстие, покинул место преступления.

Приговор в законную силу не вступил. До этого момента обвиняемый будет находиться под стражей.

Возлюбленный убитой стюардессы заявил, что задушил девушку из ревности

Возлюбленный убитой стюардессы заявил, что задушил девушку из ревности

Напомним, Енина задержали спустя три дня после случившегося, два из которых он прятался в лесу, его нашли в нескольких минутах езды от той самой гостиницы, где и произошло убийство. При этом он угрожал правоохранителям ножом. Позднее преступник признался в содеянном, заявив, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен. О неверности он узнал во время свидания из переписок Альбины с другими.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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