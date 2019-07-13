Подозреваемый в убийстве стюардессы два дня прятался в лесу

Правоохранителям молодой человек заявил, что задушил возлюбленную из ревности в ходе ссоры на почве измен.

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой 25-летний Никита два дня прятался в лесу. Об этом со ссылкой на мать молодого человека, Наталью, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как отмечается, ушёл Никита недалеко. Полицейские нашли его в посёлке Картмазово, расположенном в нескольких минутах езды от гостиницы "Внуково-вилладж", где произошло убийство.

В ближайшее время молодому человеку будет избрана мера пресечения.

Напомним, 12 июля МВД России сообщило о задержании Никиты. Он заявил, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.

Как ранее писал Лайф, тело девушки было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова. Сестра бортпроводницы рассказала Лайфу, что Альбина пыталась покорить Москву.

Номер отеля, в котором Альбину нашли мёртвой, снял её молодой человек Никита. Его мать утверждает, что сын не мог совершить убийство. Как стало известно Лайфу, несколько месяцев назад Никита из-за долгов продал купленную родителями квартиру.