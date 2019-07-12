Возлюбленный убитой стюардессы заявил, что задушил девушку из ревности

Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой Никита Денин признался в совершении преступления, а также сообщил, что мотивом для этого стала ревность. Видео допроса Лайфу прислала пресс-служба столичного главка МВД.

— Я, Денин Никита Александрович, убил Альбину Мухаметзянову по неосторожности, в связи с ссорой, на почве измен, — рассказал подозреваемый.

Он признался, что после их встречи решил посмотреть переписку девушки и обнаружил то, что и подтолкнуло его к совершению преступления.

Как ранее писал Лайф, тело девушки было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Сестра бортпроводницы рассказала Лайфу, что Альбина пыталась покорить Москву.

Ранее вечером молодой человек был задержан столичной полицией.