Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Речь идёт о 25-летнем жителе Москвы.

— Им оказался 25-летний житель столицы. В настоящее время он задержан полицейскими и доставляется для проведения следственных действий, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее писал Лайф, тело девушки было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова. Сестра бортпроводницы рассказала Лайфу, что Альбина пыталась покорить Москву.

Возможным убийцей девушки называли её молодого человека Никиту. Он был в номере отеля, в котором Альбину нашли мёртвой. Мать молодого человека утверждает, что её сын не мог совершить убийство. Как стало известно Лайфу, несколько месяцев назад Никита из-за долгов продал купленную родителями квартиру.