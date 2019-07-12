Мать рассказала о привычках пропавшего возлюбленного убитой стюардессы

По словам женщины, её сын не распространялся о личной жизни, об Альбине она ничего не знала.

Мать 26-летнего Никиты, которого подозревают в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, заявила Лайфу, что её сын не мог совершить такое преступление.

Первыми словами Натальи Ениной журналистам Лайфа была фраза: "Он жив, здоров?!" Молодой человек после случившегося не выходит на связь с родными.

— Он не мог такое совершить! Мы были у него осенью, я с ним разговаривала в начале июля. Он сказал, что у него много работы в компьютере и он не может сейчас к нам приехать. Собирался приехать в середине июля к нам. Он рассказывал про работу, какие-то транзакции, проекты. Он очень много ездил по миру, по тренингам, связанным с маркетингом, — рассказала Енина.

По словам женщины, Никита не рассказывал о своей личной жизни. Причиной такой скрытности было то, что один раз он уже обжёгся. После расставания со своей бывшей возлюбленной Никита не обсуждал с мамой свои отношения с девушками.

— Он хотел учить немецкий. В тренажёрку ходил. Я не понимаю, что произошло. Он сноубордом занимался, рисует. Учился на дизайнера. Он в горы ездил, был на Эльбрусе, ребро там сломал. Дома он всё делал сам, картошку жарил, посуду мыл. Он не пьёт алкоголь, — уточнила Енина.

Как сообщал Лайф, тело девушки 1996 года рождения было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова. Как рассказала Лайфу сестра бортпроводницы, Альбина пыталась покорить Москву.

В убийстве девушки подозревают её молодого человека Никиту. Он был в номере отеля, в котором девушку нашли мёртвой. Как рассказывают его знакомые, он очень агрессивный человек. Парня разыскивают правоохранители.