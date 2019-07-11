Возможным убийцей стюардессы оказался её возлюбленный

Один раз он уже пытался задушить девушку — в апреле в разгар ссоры он набросился на неё.

Убийцей стюардессы Альбины Мухаметзяновой может быть её молодой человек Никита. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, сегодня он собирался покинуть территорию России.

Альбина и Никита начали встречаться в марте, а в апреле сильно поссорились — мужчина набросился на девушку и едва не задушил. После этого стюардесса даже хотела разорвать отношения с возлюбленным.

По словам знакомых, Никита — очень агрессивный человек. Сейчас 26-летнего парня разыскивают правоохранители. Молодой человек был в номере отеля в Новой Москве, в котором Альбину нашли мёртвой.

Сама Альбина была не только стюардессой: до недавнего времени в свободные от полётов дни она подрабатывала танцовщицей в стриптиз-баре "Зажигалка" в центре российской столицы.

Как сообщал Лайф, тело девушки 1996 года рождения было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова. Как рассказала Лайфу сестра бортпроводницы, Альбина пыталась покорить Москву.