Пропавший возлюбленный убитой стюардессы продал квартиру из-за долгов

26-летний Никита, которого подозревают в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, несколько месяцев назад из-за долгов продал купленную родителями квартиру. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, молодой человек мог заложить квартиру и впоследствии лишиться её или продать из-за долгов, связанных со ставками.

Как ранее писал Лайф, тело девушки 1996 года рождения было найдено на территории гостиницы "Внуково-вилладж". Задушенной оказалась стюардесса Альбина Мухаметзянова. Сестра бортпроводницы рассказала Лайфу, что Альбина пыталась покорить Москву.

В убийстве девушки подозревают её молодого человека Никиту. Он был в номере отеля, в котором нашли Альбину мёртвой. Парня разыскивают правоохранители. Мать молодого человека утверждает, что её сын не мог совершить убийство.