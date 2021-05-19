Турция не располагает информацией о дате возобновления авиасообщения с РФ
При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что полёты могут возобновиться в середине июня после того, как делегация из РФ проверит уровень защиты турецких аэропортов и отелей от коронавируса.
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Министерство культуры и туризма Турции не может назвать точную дату возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.
"На данный момент согласованной даты, с которой возобновятся полёты с Россией, нет", — сказал он.
При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция может возобновить авиасообщение с РФ в середине июня, после того как делегация из РФ проверит уровень защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса.
Напомним, Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Из-за этого "Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Однако в авиакомпании заявили о готовности пересмотреть расписание в зависимости от решения оперштаба. Также стало известно, что авиакомпания S7 отменила все свои рейсы в Турцию до конца лета.
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