Турция не располагает информацией о дате возобновления авиасообщения с РФ

Министерство культуры и туризма Турции не может назвать точную дату возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.

"На данный момент согласованной даты, с которой возобновятся полёты с Россией, нет", — сказал он.

При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция может возобновить авиасообщение с РФ в середине июня, после того как делегация из РФ проверит уровень защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса.