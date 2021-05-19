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Турция не располагает информацией о дате возобновления авиасообщения с РФ

При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что полёты могут возобновиться в середине июня после того, как делегация из РФ проверит уровень защиты турецких аэропортов и отелей от коронавируса.

19 мая, 14:23

Фото © Shutterstock

Министерство культуры и туризма Турции не может назвать точную дату возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.

"На данный момент согласованной даты, с которой возобновятся полёты с Россией, нет", — сказал он.

Оперштаб опроверг сообщения в СМИ о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

Оперштаб опроверг сообщения в СМИ о продлении приостановки авиасообщения с Турцией

При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция может возобновить авиасообщение с РФ в середине июня, после того как делегация из РФ проверит уровень защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса.

Напомним, Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Из-за этого "Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Однако в авиакомпании заявили о готовности пересмотреть расписание в зависимости от решения оперштаба. Также стало известно, что авиакомпания S7 отменила все свои рейсы в Турцию до конца лета.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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