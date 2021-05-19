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Первый этап предвыборного съезда "Единой России" пройдёт 19 июня

На нём будет принят проект предвыборной программы и утверждены списки кандидатов партии на думские выборы.

19 мая, 14:31

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

19 июня состоится первый этап предвыборного съезда "Единой "России". Соответствующее решение принял в среду президиум генсовета партии.

По словам секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, съезд будет проходить в три этапа. Первый состоится в середине июня, после назначения избирательной кампании, на нём будет принят проект предвыборной программы и утверждены списки кандидатов партии на думские выборы.

Во время второго этапа, который состоится в августе, будет принята программа "Единой России" в окончательной редакции после её доработки на основе предложений и замечаний, которые будут собраны партийцами в регионах. Третий этап пройдёт уже после выборов и будет посвящён подведению итогов и анализу результатов.

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Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, выдвижение федерального списка кандидатов и списка одномандатников должно пройти на съезде партии в течение 25 дней после официального опубликования решения президента РФ о назначении выборов.

Ранее сообщалось, что на предстоящем съезде может выступить президент Российской Федерации Владимир Путин. Конкретные планы президента на этот счёт обещали озвучить, когда официально объявят о проведении съезда и его дате.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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