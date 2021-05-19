Молодая звезда "Локомотива" Мухин переходит в ЦСКА
Эту информацию уже подтвердили в красно-зелёном клубе.
Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов сообщил, что переход 19-летнего хавбека Максима Мухина в московский ЦСКА можно считать состоявшимся.
"По Мухину вопрос решён, в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА", — приводит слова Филатова ТАСС.
Мухин — воспитанник "Локомотива". В основной команде дебютировал в ноябре 2020 года. В марте этого года Максим впервые сыграл за сборную России в матче отбора ЧМ-2022.
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