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Молодая звезда "Локомотива" Мухин переходит в ЦСКА

Эту информацию уже подтвердили в красно-зелёном клубе.

19 мая, 14:31

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов сообщил, что переход 19-летнего хавбека Максима Мухина в московский ЦСКА можно считать состоявшимся.

"По Мухину вопрос решён, в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА", — приводит слова Филатова ТАСС.

Мухин — воспитанник "Локомотива". В основной команде дебютировал в ноябре 2020 года. В марте этого года Максим впервые сыграл за сборную России в матче отбора ЧМ-2022.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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