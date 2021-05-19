16 дебютантов и провал в Чехии: почему за сборную России страшно на ЧМ

16 дебютантов чемпионата мира, отсутствие звёзд и провал на Чешских играх — в таком состоянии сборная России подходит к главному турниру года. Фанаты обеспокоены, эксперты сдержанны. Неужели всё так плохо?

В первую очередь беспокоит, что перед мировым первенством россияне провалили Еврохоккейтур в Чехии. Подопечные Брагина уступили чехам (0:4) и финнам (1:4), заняв последнее место в группе. Боевой в Праге была только победа над шведами (6:4).

На Еврохоккейтуре мы создавали очень хорошие моменты, но не забили. С позитивом входим в чемпионат мира. Прошли подготовительный цикл. Всё должно быть нормально Валерий Брагин Главный тренер сборной России

Ещё одна причина для беспокойства — отсутствие звёзд. Даже Илья Ковальчук, который помог "Авангарду" впервые в истории выиграть Кубок Гагарина, на ЧМ не едет. Из-за пандемии IIHF разрешила включить в заявки 28 игроков вместо привычных 25. Брагин вызвал 26 хоккеистов, оставив два места для энхаэловцев или резервистов, которые могут присоединиться по ходу турнира.

Пока состав сборной России выглядит так:

Вратари : Иван Федотов и Александр Самонов.

: Иван Федотов и Александр Самонов. Защитники : Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Артём Зуб, Никита Задоров, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Иван Проворов, Игорь Ожиганов и Рушан Рафиков.

: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Артём Зуб, Никита Задоров, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Иван Проворов, Игорь Ожиганов и Рушан Рафиков. Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Константин Окулов, Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Александр Барабанов, Евгений Тимкин, Артём Швец-Роговой, Иван Морозов, Павел Карнаухов, Эмиль Галимов, Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко.

Несмотря на достаточно молодой состав, у нашей команды мощная линия защиты: тут и Нестеров, и Проворов, и Гавриков, и Задоров. Хотя на Еврохоккейтуре к обороне были вопросы. В нападении у нас опытные Шалунов, Слепышев и Григоренко. Однако беспокоит вратарский вопрос: 24-летний Федотов и 25-летний Самонов никогда не играли на чемпионатах мира, даже юниорских... Тренерский штаб оставил одно из двух вакантных мест именно под голкипера. Бобровский или Василевский, Сорокин или Варламов? Пока загадка. Все они сражаются в плей-офф Кубка Стэнли и смогут помочь только в случае раннего вылета своих команд.

Хотя и тут нужно понимать, что по возвращении из США хоккеистам придётся отбыть карантин для участия в ЧМ. И вообще, захотят ли сами игроки вновь сидеть в пузыре, проходить множество процедур после не менее жёстких условий в НХЛ...

Нам остаётся только верить, что "Красная машина" заведётся и понесётся вперёд — к медалям чемпионата мира.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе