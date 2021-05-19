Тедеско может возглавить "Фиорентину" Кокорина
Главный тренер московского "Спартака" сообщил ещё по ходу сезона, что покинет команду по завершении чемпионата.
Фото © Антон Новодережкин / ТАСС
35-летний Доменико Тедеско может возглавить "Фиорентину", где выступает российский форвард Александр Кокорин. По информации итальянского СМИ Firenze Viola, главный тренер "Спартака" является основным кандидатом на этот пост.
Отметим, что трудовое соглашение Тедеско со "Спартаком" истекает 30 июня. Доменико уже попрощался с фанатами и клубом.
В этом сезоне красно-белые при Тедеско стали серебряными призёрами чемпионата России.
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