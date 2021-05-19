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Один из экс-командиров ополчения ДНР добился в суде компенсации 340 тысяч из-за статьи Bellingcat

При этом изначально Игорь Безлер требовал опубликовать опровержение и взыскать 500 тысяч рублей моральной компенсации за пункты публикации, которые он счёл недостоверными.

19 мая, 19:11
<p>Фото © Pierre Crom / Getty Images</p>

Фото © Pierre Crom / Getty Images

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бывшим командиром ополчения ДНР Игорем Безлером к Bellingcat. Безлеру удалось добиться компенсации в 340 тысяч рублей за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH17.

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Сообщается, что суд взыскал с фонда и компании Bellingcat по 150 тысяч рублей, и ещё 40 тысяч лично с расследователя группы Питера ван Гюйса. При этом изначально Безлер требовал опубликовать опровержение, а также взыскать 500 тысяч рублей моральной компенсации.

Суд не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу МН17 до конца 2021 года

Суд не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу МН17 до конца 2021 года

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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