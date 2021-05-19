Один из экс-командиров ополчения ДНР добился в суде компенсации 340 тысяч из-за статьи Bellingcat

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бывшим командиром ополчения ДНР Игорем Безлером к Bellingcat. Безлеру удалось добиться компенсации в 340 тысяч рублей за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH17.

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Сообщается, что суд взыскал с фонда и компании Bellingcat по 150 тысяч рублей, и ещё 40 тысяч лично с расследователя группы Питера ван Гюйса. При этом изначально Безлер требовал опубликовать опровержение, а также взыскать 500 тысяч рублей моральной компенсации.