Один из экс-командиров ополчения ДНР добился в суде компенсации 340 тысяч из-за статьи Bellingcat
При этом изначально Игорь Безлер требовал опубликовать опровержение и взыскать 500 тысяч рублей моральной компенсации за пункты публикации, которые он счёл недостоверными.
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бывшим командиром ополчения ДНР Игорем Безлером к Bellingcat. Безлеру удалось добиться компенсации в 340 тысяч рублей за упоминание его в статьях о разбившемся на Украине в 2014 году рейсе MH17.
"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Сообщается, что суд взыскал с фонда и компании Bellingcat по 150 тысяч рублей, и ещё 40 тысяч лично с расследователя группы Питера ван Гюйса. При этом изначально Безлер требовал опубликовать опровержение, а также взыскать 500 тысяч рублей моральной компенсации.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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