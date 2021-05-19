На фоне новостей об отмене санкций в США напомнили о намерениях остановить "Северный поток – 2"
В стране планируют продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить поведения России, которое в Госдепе назвали хищническим.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
США применяют все доступные инструменты для остановки строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершён", — сказала она на брифинге.
Портер заметила о намерении продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить поведения России, которое в Госдепе назвали хищническим.
Такие заявления Портер сделала на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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