Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На фоне новостей об отмене санкций в США напомнили о намерениях остановить "Северный поток – 2"

В стране планируют продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить поведения России, которое в Госдепе назвали хищническим.

19 мая, 18:56
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

США применяют все доступные инструменты для остановки строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершён", — сказала она на брифинге.

Портер заметила о намерении продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить поведения России, которое в Госдепе назвали хищническим.

Блинкен напомнил главе МИД Германии позицию США по "Северному потоку – 2"

Блинкен напомнил главе МИД Германии позицию США по "Северному потоку – 2"

Такие заявления Портер сделала на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдепе ответили на вопрос об отказе от санкций против "Северного потока – 2"

сегодня в 21:03

В Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена

сегодня в 21:12

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

"Говорили, я не доживу до 18": Маша Распутина рассказала, что могла умереть из-за проблем с сердцем

сегодня в 21:24

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1