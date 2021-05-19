На фоне новостей об отмене санкций в США напомнили о намерениях остановить "Северный поток – 2"

США применяют все доступные инструменты для остановки строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершён", — сказала она на брифинге.