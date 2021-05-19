Эксперт: 60% мошеннических кол-центров работало из украинских тюрем

Кол-центры до сих пор существуют в тюрьмах, так считает генеральный директор компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. В качестве доказательства эксперт привёл пример, как полгода назад для представителей СМИ находили сотрудника ФСИН, который занимался курированием в одной из тюрем такого рода дел.

"Что изменилось за полгода? Ну, кроме того, что ФСИН выделили 25 миллиардов рублей на цифровизацию, соответственно, все их "хотелки по глушилкам" появились и будут внедрены в их деятельность", — сказал Бедеров в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом, по его словам, мошеннический трафик из тюрем сходит на нет. Эксперт добавил, что "более 60% такого трафика шло всё-таки с Украины". Бедеров также отметил, что "МВД не хватает средств в техническом плане и в плане подготовки сотрудников противостоять этим мошенникам".