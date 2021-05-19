Эксперт: 60% мошеннических кол-центров работало из украинских тюрем
При этом глава компании "Интернет-розыск" отмечает, что мошеннический трафик из мест лишения свободы всё же сходит на нет.
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Кол-центры до сих пор существуют в тюрьмах, так считает генеральный директор компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. В качестве доказательства эксперт привёл пример, как полгода назад для представителей СМИ находили сотрудника ФСИН, который занимался курированием в одной из тюрем такого рода дел.
"Что изменилось за полгода? Ну, кроме того, что ФСИН выделили 25 миллиардов рублей на цифровизацию, соответственно, все их "хотелки по глушилкам" появились и будут внедрены в их деятельность", — сказал Бедеров в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом, по его словам, мошеннический трафик из тюрем сходит на нет. Эксперт добавил, что "более 60% такого трафика шло всё-таки с Украины". Бедеров также отметил, что "МВД не хватает средств в техническом плане и в плане подготовки сотрудников противостоять этим мошенникам".
Ранее мошенники нашли новый способ обмануть доверчивых граждан на деньги. Теперь они представляются сотрудниками силовых структур. Такой метод активно стали использовать, когда поняли, что звонки от сотрудников "службы безопасности" банка уже не вызывают доверия.
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