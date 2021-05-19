Андрей Шмаров ушёл с поста главреда "Ведомостей"

Андрей Шмаров ушёл с поста главного редактора газеты "Ведомости". Об этом издание сообщило на своём сайте. Отмечается, что его место временно займёт Ирина Казьмина. До этого она была заместителем генерального директора по развитию "Бизнес Ньюс Медиа".

Отмечается, что кадровое решение было принято по обоюдному согласию. Шмарова за отработанный год поблагодарил владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин. По его словам, издание и дальше "будет придерживаться вектора качественной деловой журналистики", несмотря на перестановки в руководстве.

"Мы намерены расширять и преумножать нашу аудиторию за счёт запуска новых тематических информационных продуктов, уникальных сервисов и за счёт расширения географии распространения как в России, так и за рубежом. Решение всех этих задач требует от человека, которому предстоит возглавить редакцию, исключительного профессионализма, большого опыта, владения современными медиатехнологиями", — сказал Ерёмин.

Андрей Шмаров был назначен на пост главного редактора "Ведомостей" незадолго до того, как в конце мая прошлого года издание было продано акционерному обществу "Саппорт".

Ранее СМИ узнали, что главный редактор московского бюро "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода"* (РСЕ/РС)* покинул Россию, чтобы исключить встречи с российскими силовиками после включения радиостанции в перечень СМИ-иноагентов.