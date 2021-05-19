"Политика радикальных националистов": Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы

"Было выдвинуто предложение разблокировать совместную работу Киева и Донбасса над проектом дорожной карты по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не даёт ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована. Закономерно возникает вопрос: желает ли Украина закончить конфликт или это не входит в её планы?" — сказал он.