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"Политика радикальных националистов": Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы

По его мнению, ограничение деятельности альтернативных СМИ и гонения на политиков, выступающих за мирный диалог с Донбассом, — это всё, чем занимается нынешняя украинская власть.

19 мая, 18:15
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Власти Украины постоянно уходят от прямого диалога с Донбассом, чем блокируют работу контактной группы по всем вопросам. Об этом журналистам сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

"Было выдвинуто предложение разблокировать совместную работу Киева и Донбасса над проектом дорожной карты по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не даёт ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована. Закономерно возникает вопрос: желает ли Украина закончить конфликт или это не входит в её планы?" — сказал он.

Украина представила свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Украина представила свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Также Грызлов считает, что ограничение работы альтернативных СМИ и гонения неугодных политиков, которые выступают за проведение мирных переговоров с Донбассом, — это всё, чем занимается Киев. Он заявил, что нынешняя украинская власть, реализуя "политику радикальных украинских националистов", очень быстро превращается в "партию войны".

Ранее Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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