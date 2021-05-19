Умер мужчина, устроивший резню в Екатеринбурге
Подозреваемый скончался в больнице. Причину его смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза.
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Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга скончался в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Причина смерти пока не установлена. Будет проведена судмедэкспертиза.
"Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий", — сообщили в СУ СК РФ.
Напомним, что мужчина с ножом напал на троих приятелей в сквере в Екатеринбурге 17 мая. Поножовщина произошла из-за распития алкоголя. Нападавшего удалось задержать на месте преступления. Однако он оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полицейским пришлось открыть стрельбу. Злоумышленника доставили в больницу и прооперировали.
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