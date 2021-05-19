Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Умер мужчина, устроивший резню в Екатеринбурге

Подозреваемый скончался в больнице. Причину его смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза.

19 мая, 18:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга скончался в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Причина смерти пока не установлена. Будет проведена судмедэкспертиза.

На Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата, после чего пытался покончить с собой

На Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата, после чего пытался покончить с собой

"Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий", — сообщили в СУ СК РФ.

Напомним, что мужчина с ножом напал на троих приятелей в сквере в Екатеринбурге 17 мая. Поножовщина произошла из-за распития алкоголя. Нападавшего удалось задержать на месте преступления. Однако он оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полицейским пришлось открыть стрельбу. Злоумышленника доставили в больницу и прооперировали.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Почти страйк: на Урале грузовик смял девять авто

сегодня в 15:48

Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой

сегодня в 20:52

"Узнаешь, как вас воспитывать надо": Под Ростовом учительница попыталась насильно смыть со школьницы макияж

сегодня в 19:51

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1