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Наталия Орейро показала самый дорогой подарок на день рождения

Звезде сериала "Дикий ангел" исполнилось 44 года. Поздравлениями от родных и друзей она поделилась в соцсетях.

19 мая, 17:39

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сегодня, 19 мая, празднует день рождения певица, актриса и преданная поклонница России Наталия Орейро. В "Инстаграме" звезда "Дикого ангела" показала, как тепло поздравили её близкие люди.

Фото © instagram.com / nataliaoreirosoy

Фото © instagram.com / nataliaoreirosoy

Одним из первых актрису и певицу Наталию Орейро поздравил муж — лидер рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Он выложил фото с возлюбленной, сопроводив трогательной композицией про любовь и анимацией в виде стрел и сердечек, пишут "Дни.ру".

"Будем танцевать": Наталия Орейро представила новую песню на русском

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Самый главный подарок Орейро получила от своего 12-летнего сына Мерлина Атауальпы. Он вручил знаменитой маме открытку ручной работы со словами "С днём рождения, мама. Люблю тебя очень".

Поздравить уругвайскую теледиву поспешили и российские поклонники, которым она отвечает взаимностью. Сама Орейро не раз признавалась в любви к России и даже шутила, что в прошлой жизни была русской. Кроме того, звезда даже просила у Владимира Путина дать ей российский паспорт.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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