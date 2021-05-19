Наталия Орейро показала самый дорогой подарок на день рождения
Звезде сериала "Дикий ангел" исполнилось 44 года. Поздравлениями от родных и друзей она поделилась в соцсетях.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Сегодня, 19 мая, празднует день рождения певица, актриса и преданная поклонница России Наталия Орейро. В "Инстаграме" звезда "Дикого ангела" показала, как тепло поздравили её близкие люди.
Одним из первых актрису и певицу Наталию Орейро поздравил муж — лидер рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Он выложил фото с возлюбленной, сопроводив трогательной композицией про любовь и анимацией в виде стрел и сердечек, пишут "Дни.ру".
Самый главный подарок Орейро получила от своего 12-летнего сына Мерлина Атауальпы. Он вручил знаменитой маме открытку ручной работы со словами "С днём рождения, мама. Люблю тебя очень".
Поздравить уругвайскую теледиву поспешили и российские поклонники, которым она отвечает взаимностью. Сама Орейро не раз признавалась в любви к России и даже шутила, что в прошлой жизни была русской. Кроме того, звезда даже просила у Владимира Путина дать ей российский паспорт.
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