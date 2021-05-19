Наталия Орейро показала самый дорогой подарок на день рождения

Сегодня, 19 мая, празднует день рождения певица, актриса и преданная поклонница России Наталия Орейро. В "Инстаграме" звезда "Дикого ангела" показала, как тепло поздравили её близкие люди.

Одним из первых актрису и певицу Наталию Орейро поздравил муж — лидер рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Он выложил фото с возлюбленной, сопроводив трогательной композицией про любовь и анимацией в виде стрел и сердечек, пишут "Дни.ру".

Самый главный подарок Орейро получила от своего 12-летнего сына Мерлина Атауальпы. Он вручил знаменитой маме открытку ручной работы со словами "С днём рождения, мама. Люблю тебя очень".