Хуснуллин не увидел смысла строить метро в городах-миллионниках
По его мнению, нужно закончить уже существующие проекты по строительству подземки, но новые не начинать.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство метро в городах-миллионниках пока нецелесообразно. По его мнению, нужно делать ставку на железную дорогу. Свою точку зрения он озвучил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, которое было посвящено реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
"В городах-миллионниках начатые проекты (по строительству метро. — Прим. Лайфа) надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют. Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу", — сказал Хуснуллин.
Кстати, в ходе послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Глава государства также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.
Комментариев: 0