Хуснуллин не увидел смысла строить метро в городах-миллионниках

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство метро в городах-миллионниках пока нецелесообразно. По его мнению, нужно делать ставку на железную дорогу. Свою точку зрения он озвучил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, которое было посвящено реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

"В городах-миллионниках начатые проекты (по строительству метро. — Прим. Лайфа) надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют. Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу", — сказал Хуснуллин.