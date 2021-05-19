Сливший видео допроса Галявиева полицейский уволен из органов
Его непосредственный начальник понижен в должности и лишён премии на месяц.
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Полицейский, опубликовавший видео первого допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, уволен из МВД. Об этом сообщает издание KazanFirst.
Приказ об увольнении оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции № 12 Шарафеева Д. подписал министр внутренних дел Республики Татарстан Артём Хохорин. В документе утверждается, что сотрудник несанкционированно распространил материалы допроса в Сети.
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"В отношении Шарафеева было принято решение об увольнении за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — сказано в приказе.
На видео, за которое сотрудник лишился должности, Галявиев находится в камере и лежит на лавочке без футболки. Он называет себя богом, а людей — биомусором, и рассказывает о своих мотивах.
Непосредственный начальник оперативника понижен в должности и лишён премии на месяц. Он не проконтролировал подчинённого и допустил распространение видео, попытавшись скрыть это от вышестоящего начальства.
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Напомним, трагедия произошла 11 мая, когда Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Виновник трагедии арестован на два месяца.
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