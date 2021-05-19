Курорты Кубани раскуплены на 90% до конца лета

Туристы активно раскупают номера отелей на курортах Краснодарского края и забронировали уже 90% фонда вплоть до конца лета. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Это сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края. 90% номеров забронированы и выкуплены до 1 сентября", — приводит его слова пресс-служба краевой администрации.

С начала 2021 года в регионе отдохнули уже три миллиона туристов, что на 20% больше, чем было в 2019-м — до коронавирусной пандемии, уточнил он.

Всего в крае есть 242 тысячи номеров, в регионе работают свыше 10,5 тысячи средств размещения туристов. Кондратьев заметил, что сейчас у властей нет другого выхода, кроме как создавать условия для возведения новых отелей. Уже в текущем году планируется открытие 13 гостиниц, что позволит разводить потоки отдыхающих и формировать новые точки притяжения.