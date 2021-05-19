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Курорты Кубани раскуплены на 90% до конца лета

Всего в регионе доступно 242 тысячи номеров, однако отдохнуть там в нынешнем сезоне уже сможет не каждый, предупреждают местные власти.

19 мая, 17:14
<p>Фото © <a href="https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/584128/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Краснодарского края</a></p>

Фото © Администрация Краснодарского края

Туристы активно раскупают номера отелей на курортах Краснодарского края и забронировали уже 90% фонда вплоть до конца лета. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Это сезон будет особенным, большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на побережье края. 90% номеров забронированы и выкуплены до 1 сентября", — приводит его слова пресс-служба краевой администрации.

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С начала 2021 года в регионе отдохнули уже три миллиона туристов, что на 20% больше, чем было в 2019-м — до коронавирусной пандемии, уточнил он.

Всего в крае есть 242 тысячи номеров, в регионе работают свыше 10,5 тысячи средств размещения туристов. Кондратьев заметил, что сейчас у властей нет другого выхода, кроме как создавать условия для возведения новых отелей. Уже в текущем году планируется открытие 13 гостиниц, что позволит разводить потоки отдыхающих и формировать новые точки притяжения.

На совещании власти края также уточнили, что для повышения безопасности туристов на пляжах Сочи, Анапы и Геленджика установлено порядка 750 видеокамер.

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Ранее была названа страна, открытие которой может снизить стоимость отдыха в Сочи и Крыму. Сейчас количество рейсов по этому зарубежному направлению ограничено.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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