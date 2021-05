Проект "Гигарамы" "Пой, район!" завоевал "интернет-Оскар"

Проект "Гигарамы" "Пой, район!" стал лауреатом авторитетной международной премии в области Интернета — WEBBY AWARDS, которую по праву называют "интернет-Оскаром". Об этом сообщает пресс-служба холдинга News Media. Проект, созданный совместно с пресс-службой "Газпром нефти", по итогам зрительского голосования одержал победу в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн". За этот приз им пришлось бороться с конкурентами из Дании, Сингапура, США и Канады.