Проект "Гигарамы" "Пой, район!" завоевал "интернет-Оскар"

Проект "Гигарамы" "Пой, район!" стал лауреатом авторитетной международной премии в области Интернета — WEBBY AWARDS, которую по праву называют "интернет-Оскаром". Об этом сообщает пресс-служба холдинга News Media. Проект, созданный совместно с пресс-службой "Газпром нефти", по итогам зрительского голосования одержал победу в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн". За этот приз им пришлось бороться с конкурентами из Дании, Сингапура, США и Канады.

"Пой, район!" — это посвящение комплексной реализации программы "Мой район" и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, определивших новую реальность Капотни.

"Вдохновлялись клипом Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto. Хотя там использован принципиально другой приём съёмки и монтажа. Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой. После этой находки всё встало на свои места. Дальше можно было только наполнять проект какими-то прикладными вещами — для функциональности, удобства или просто для красоты и зрелищности", — комментирует генеральный директор "Гигарамы" Марат Сайченко.