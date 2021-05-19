Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Проект "Гигарамы" "Пой, район!" завоевал "интернет-Оскар"

Интерактивный видеоролик с использованием совмещения съёмок разных объектов НПЗ и инфраструктуры района в ЮВАО одержал победу в одной из номинаций WEBBY AWARDS.

19 мая, 17:00
<p>Скриншот с сайта © <a href="https://gigarama.ru/kapotnya/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gigarama.ru</a> </p>

Скриншот с сайта © gigarama.ru

Проект "Гигарамы" "Пой, район!" стал лауреатом авторитетной международной премии в области Интернета — WEBBY AWARDS, которую по праву называют "интернет-Оскаром". Об этом сообщает пресс-служба холдинга News Media. Проект, созданный совместно с пресс-службой "Газпром нефти", по итогам зрительского голосования одержал победу в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн". За этот приз им пришлось бороться с конкурентами из Дании, Сингапура, США и Канады.

"Пой, район!" — это посвящение комплексной реализации программы "Мой район" и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, определивших новую реальность Капотни.

"Вдохновлялись клипом Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto. Хотя там использован принципиально другой приём съёмки и монтажа. Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой. После этой находки всё встало на свои места. Дальше можно было только наполнять проект какими-то прикладными вещами — для функциональности, удобства или просто для красоты и зрелищности", — комментирует генеральный директор "Гигарамы" Марат Сайченко.

За награду The Webby Awards боролись 13 тысяч работ ведущих мировых компаний в сфере интернет-контента, включая Marvel, Google, Apple, Universal Music, National Geographic, Би-би-си, Vogue, Netflix, HBO, Spotify и многих других. Лучшие проекты определяли интернет-пользователи и 2000 членов IADAS со всего мира — профессионалы и эксперты цифровой индустрии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Пой, район!": Проект "Гигарамы" вошёл в шорт-лист главной международной премии в области Интернета WEBBY AWARDS

22 апреля, 08:58

В Москве третьеклассник рассказал в школе, что его избивает мать, но всё оказалось не так однозначно

сегодня в 18:38

Роскосмос против Илона Маска: Россия ввязывается в гонку спутниковых группировок

сегодня в 21:40

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1