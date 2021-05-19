Проект "Гигарамы" "Пой, район!" завоевал "интернет-Оскар"
Интерактивный видеоролик с использованием совмещения съёмок разных объектов НПЗ и инфраструктуры района в ЮВАО одержал победу в одной из номинаций WEBBY AWARDS.
Скриншот с сайта © gigarama.ru
Проект "Гигарамы" "Пой, район!" стал лауреатом авторитетной международной премии в области Интернета — WEBBY AWARDS, которую по праву называют "интернет-Оскаром". Об этом сообщает пресс-служба холдинга News Media. Проект, созданный совместно с пресс-службой "Газпром нефти", по итогам зрительского голосования одержал победу в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории "Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн". За этот приз им пришлось бороться с конкурентами из Дании, Сингапура, США и Канады.
"Пой, район!" — это посвящение комплексной реализации программы "Мой район" и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, определивших новую реальность Капотни.
"Вдохновлялись клипом Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto. Хотя там использован принципиально другой приём съёмки и монтажа. Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой. После этой находки всё встало на свои места. Дальше можно было только наполнять проект какими-то прикладными вещами — для функциональности, удобства или просто для красоты и зрелищности", — комментирует генеральный директор "Гигарамы" Марат Сайченко.
За награду The Webby Awards боролись 13 тысяч работ ведущих мировых компаний в сфере интернет-контента, включая Marvel, Google, Apple, Universal Music, National Geographic, Би-би-си, Vogue, Netflix, HBO, Spotify и многих других. Лучшие проекты определяли интернет-пользователи и 2000 членов IADAS со всего мира — профессионалы и эксперты цифровой индустрии.
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