Метеоролог рассказала, отразится ли астраханская буря на качестве воздуха в Москве

Песчаная буря из Астрахани могла бы незначительно ухудшить воздух в Москве, однако вероятность этого крайне мала. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"У нас сейчас погода будет меняться. Преградой для распространения этих пыльных бурь будут атмосферные фронты, которые дождями нивелируют этот процесс", — сказала метеоролог.

По её словам, пыльные бури — нередкое явление для таких регионов как, например, Астраханская, Волгоградская области и Калмыкия. Однако куда реже это явление доходит до Москвы.

"Максимум, что нам грозит, — это кратковременное ухудшение содержания воздуха в верхних слоях атмосферы", — заверила Позднякова.