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Метеоролог рассказала, отразится ли астраханская буря на качестве воздуха в Москве

Для южных регионов России подобные катаклизмы являются нередким погодным явлением, отметила специалист.

19 мая, 16:59

Фото © Соцсети

Песчаная буря из Астрахани могла бы незначительно ухудшить воздух в Москве, однако вероятность этого крайне мала. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"У нас сейчас погода будет меняться. Преградой для распространения этих пыльных бурь будут атмосферные фронты, которые дождями нивелируют этот процесс", — сказала метеоролог.

Песчаная буря внезапно накрыла Астрахань, превратив город в Сахару

Песчаная буря внезапно накрыла Астрахань, превратив город в Сахару

По её словам, пыльные бури — нередкое явление для таких регионов как, например, Астраханская, Волгоградская области и Калмыкия. Однако куда реже это явление доходит до Москвы.

"Максимум, что нам грозит, — это кратковременное ухудшение содержания воздуха в верхних слоях атмосферы", — заверила Позднякова.

Как сообщал Лайф, стихия прошла по Астрахани не без последствий. Так, в одном из спальных районов на 18-летнего молодого человека рухнул балкон. По данным местных СМИ, пострадавший был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Кроме того, песчаная буря дошла до Дагестана и Калмыкии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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