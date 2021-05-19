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Первый пострадавший от пыльной бури в Астрахани: на прохожего рухнул балкон

Скорее всего, конструкция не выдержала сильного порыва ветра и вместе с рамой упала с большой высоты на парня.

19 мая, 16:10

Фото © Соцсети

Первый пострадавший от пыльной бури в Астрахани: на прохожего рухнул балкон. Видео © Соцсети

В Астрахани, которую накрыла мощная пыльная буря, появился первый пострадавший от удара стихии. В одном из спальных районов на 18-летнего молодого человека рухнул балкон.

Последствия происшествия сняли из окон очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как к парню подходит прохожий и пытается его поднять. Молодой человек делает слабые попытки встать. Также виден и сам обрушившийся балкон. Его, вероятно, порывами ветра выломало почти полностью. На асфальте видны куски кирпичей и остатки рамы. На месте работают медики.

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Песчаная буря внезапно накрыла Астрахань, превратив город в Сахару

Ранее Лайф рассказывал, что этой весной мощные песчаные бури обрушились на страны Персидского залива, Китай, Монголию (в этой стране в результате удара стихии шесть человек погибло и более 80 пропало без вести). А затем опасное природное явление настигло и Казахстан.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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