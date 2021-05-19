Первый пострадавший от пыльной бури в Астрахани: на прохожего рухнул балкон. Видео © Соцсети

В Астрахани, которую накрыла мощная пыльная буря, появился первый пострадавший от удара стихии. В одном из спальных районов на 18-летнего молодого человека рухнул балкон.

Последствия происшествия сняли из окон очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как к парню подходит прохожий и пытается его поднять. Молодой человек делает слабые попытки встать. Также виден и сам обрушившийся балкон. Его, вероятно, порывами ветра выломало почти полностью. На асфальте видны куски кирпичей и остатки рамы. На месте работают медики.