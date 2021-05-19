Песчаная буря внезапно накрыла Астрахань, превратив город в Сахару

Песчаная буря накрыла Астрахань, превратив город в настоящую Сахару. Видео © LIFE

Астрахань днём 19 мая накрыла песчаная буря, сильный ветер поднял в воздух песок, превративший город в Нижнем Поволжье в настоящую пустыню.

В региональном главке МЧС предупреждали горожан об усилении ветра до 15–20 метров в секунду, однако не об урагане. Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность, не стоять под деревьями и ЛЭП, обходить шаткие конструкции и не прятаться возле стен домов, ведь непогода может сорвать конструкции крыш.

В соцсетях жители города отмечают, что подобное у них происходит впервые. О пострадавших на данный момент информации нет.