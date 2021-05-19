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Песчаная буря внезапно накрыла Астрахань, превратив город в Сахару

Горожане в социальных сетях отмечают, что подобное явление у них происходит впервые.

19 мая, 15:05

Песчаная буря накрыла Астрахань, превратив город в настоящую Сахару. Видео © LIFE

Астрахань днём 19 мая накрыла песчаная буря, сильный ветер поднял в воздух песок, превративший город в Нижнем Поволжье в настоящую пустыню.

В региональном главке МЧС предупреждали горожан об усилении ветра до 15–20 метров в секунду, однако не об урагане. Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность, не стоять под деревьями и ЛЭП, обходить шаткие конструкции и не прятаться возле стен домов, ведь непогода может сорвать конструкции крыш.

В соцсетях жители города отмечают, что подобное у них происходит впервые. О пострадавших на данный момент информации нет.

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Ранее Лайф рассказывал о мощном урагане, прошедшем в Муроме. Он повредил церкви — у них погнулись кресты и треснул купол, а также вырывал деревья и бетонные основания.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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