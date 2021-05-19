Бывший заммэра Химок задержан по подозрению в мошенничестве

Полицейские задержали бывшего заместителя мэра городского округа Химки Юрия Ваулина, который подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками подмосковного главка полиции по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан советник главы городского округа Химки Московской области Ваулин Юрий Валентинович", — сказал неназванный собеседник агентства.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По местам работы и жительства чиновника были проведены обыски. Также оперативники нагрянули и к руководителю коммерческой организации, фигурирующей в материалах дела.

Отмечается, что Ваулин, курировавший вопросы социальной политики, культуры и спорта, с 2018 по 2020 год получил пять миллионов рублей от местного бизнесмена за то, что поспособствует выкупу находившегося в аренде земельного участка в Химках. Кроме того, за вознаграждение он должен был согласовать проект строительства пристройки к зданию на этой территории, однако свои обязательства Ваулин не выполнил.