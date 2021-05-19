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Бывший заммэра Химок задержан по подозрению в мошенничестве

Чиновник, который курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта, не выполнил обязательства перед местным бизнесменом. Зато вознаграждение в размере пяти миллионов взял.

19 мая, 15:02
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/y_vaulin?z=photo387668112_456240485/album387668112_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Ваулин</a></p>

Фото © VK / Юрий Ваулин

Полицейские задержали бывшего заместителя мэра городского округа Химки Юрия Ваулина, который подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Сотрудниками подмосковного главка полиции по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан советник главы городского округа Химки Московской области Ваулин Юрий Валентинович", — сказал неназванный собеседник агентства.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По местам работы и жительства чиновника были проведены обыски. Также оперативники нагрянули и к руководителю коммерческой организации, фигурирующей в материалах дела.

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Отмечается, что Ваулин, курировавший вопросы социальной политики, культуры и спорта, с 2018 по 2020 год получил пять миллионов рублей от местного бизнесмена за то, что поспособствует выкупу находившегося в аренде земельного участка в Химках. Кроме того, за вознаграждение он должен был согласовать проект строительства пристройки к зданию на этой территории, однако свои обязательства Ваулин не выполнил.

Ранее Лайф сообщал, что сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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