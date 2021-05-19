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Украинский депутат опубликовала поздравление с Днём пионерии и объяснила это проделками хакеров

С 2015 года в стране действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. В рамках этого документа в Незалежной не только сносят памятники Ленину, но и переименовывают города и улицы.

19 мая, 15:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=326244695519457&set=pb.100044017866415.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Богдана Тимощук</a></p>

Фото © Facebook / Богдана Тимощук

Депутат от партии "Батькивщина" Богдана Тимощук у себя в фейсбуке поздравила избирателей с советским праздником — Днём пионерии. Однако позднее объяснила это тем, что её страницу взломали, сообщает "Честно.Киев".

"С праздником всех, кто сохранил пионерский задор", — было сказано в записи депутата на русском языке. Рядом женщина приложила картинку с девушкой в традиционном пионерском галстуке и значком "Всегда готов".

Фото © Facebook / ЧЕСНО. Київ

Фото © Facebook / ЧЕСНО. Київ

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Однако позднее Тимощук заявила, что её страницу взломали и ни про какой "пионерский задор" она не писала.

"Друзья, мою страницу хакнули. Я бы точно ничего не написала про "пионерский задор". Вывод этого дня — регулярно меняйте пароли в соцсетях!" — написала депутат, заодно поздравив украинскую группу Go A с проходом в финал Евровидения.

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Напомним, с 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В рамках этого закона в стране не только сносят памятники Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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