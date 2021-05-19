Украинский депутат опубликовала поздравление с Днём пионерии и объяснила это проделками хакеров
С 2015 года в стране действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. В рамках этого документа в Незалежной не только сносят памятники Ленину, но и переименовывают города и улицы.
Фото © Facebook / Богдана Тимощук
Депутат от партии "Батькивщина" Богдана Тимощук у себя в фейсбуке поздравила избирателей с советским праздником — Днём пионерии. Однако позднее объяснила это тем, что её страницу взломали, сообщает "Честно.Киев".
"С праздником всех, кто сохранил пионерский задор", — было сказано в записи депутата на русском языке. Рядом женщина приложила картинку с девушкой в традиционном пионерском галстуке и значком "Всегда готов".
Фото © Facebook / ЧЕСНО. Київ
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Однако позднее Тимощук заявила, что её страницу взломали и ни про какой "пионерский задор" она не писала.
"Друзья, мою страницу хакнули. Я бы точно ничего не написала про "пионерский задор". Вывод этого дня — регулярно меняйте пароли в соцсетях!" — написала депутат, заодно поздравив украинскую группу Go A с проходом в финал Евровидения.
Напомним, с 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В рамках этого закона в стране не только сносят памятники Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей.
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