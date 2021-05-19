Украинский депутат опубликовала поздравление с Днём пионерии и объяснила это проделками хакеров

Депутат от партии "Батькивщина" Богдана Тимощук у себя в фейсбуке поздравила избирателей с советским праздником — Днём пионерии. Однако позднее объяснила это тем, что её страницу взломали, сообщает "Честно.Киев".

"С праздником всех, кто сохранил пионерский задор", — было сказано в записи депутата на русском языке. Рядом женщина приложила картинку с девушкой в традиционном пионерском галстуке и значком "Всегда готов".

Фото © Facebook / ЧЕСНО. Київ

Однако позднее Тимощук заявила, что её страницу взломали и ни про какой "пионерский задор" она не писала.

"Друзья, мою страницу хакнули. Я бы точно ничего не написала про "пионерский задор". Вывод этого дня — регулярно меняйте пароли в соцсетях!" — написала депутат, заодно поздравив украинскую группу Go A с проходом в финал Евровидения.