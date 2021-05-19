Мантуров: В России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен

Говорить о доминировании в России крупных продуктовых торговых сетей и диктате цен нельзя, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на топ-10 продуктового ретейла приходится всего четверть рынка, а совокупная доля крупнейших торговых сетей в общем обороте розничной торговли, приходящейся на торговые сети, у нас существенно отстаёт от показателей других развитых стран.

"Топ-10 наших розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продрынка, в то время как, например, в Германии этот показатель составляет 71%, Великобритании — 60%, Польше — 49%, США — 46%. Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", — приводит слова министра пресс-служба Минпромторга.

Ранее Лайф писал о планах "Магнита" на покупку "Дикси". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако она не является окончательной. А ретейлер "Лента" сегодня объявил о приобретении торговой сети Billa. Сумма сделки составит 215 миллионов евро (примерно 19,4 миллиарда рублей).