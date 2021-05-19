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Мантуров: В России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен

По оценке Минпромторга, на топ-10 продуктового ретейла приходится всего четверть рынка. В других странах эта цифра гораздо выше.

19 мая, 15:38

Фото © Пресс-служба Минпромторга РФ

Говорить о доминировании в России крупных продуктовых торговых сетей и диктате цен нельзя, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на топ-10 продуктового ретейла приходится всего четверть рынка, а совокупная доля крупнейших торговых сетей в общем обороте розничной торговли, приходящейся на торговые сети, у нас существенно отстаёт от показателей других развитых стран.

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"Топ-10 наших розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продрынка, в то время как, например, в Германии этот показатель составляет 71%, Великобритании — 60%, Польше — 49%, США — 46%. Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", — приводит слова министра пресс-служба Минпромторга.

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Ранее Лайф писал о планах "Магнита" на покупку "Дикси". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако она не является окончательной. А ретейлер "Лента" сегодня объявил о приобретении торговой сети Billa. Сумма сделки составит 215 миллионов евро (примерно 19,4 миллиарда рублей).

Кстати, такое происходит не только среди торговых сетей, но и среди перевозчиков. Так, "Яндекс.Такси" объявил о покупке активов компании "Везёт" за $178 миллионов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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