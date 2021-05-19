Военный обозреватель заявил, что США слишком рано хвастаются своей "супер-пупер-ракетой"
Виктор Баранец объяснил, что испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) намечены на 2023 год, а на вооружение оно поступит ещё позже.
Фото © Lockheed Martin Corp
Новое американское гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW) не стоит воспринимать всерьёз. Всё потому, что испытывать ракету, вероятно, будут долго, а значит, на вооружение США она поступит не скоро. Такую точку зрения высказал журналист, полковник в отставке Виктор Баранец.
"Тестирование американского нового оружия запланировано аж на 2023-й год. А между тестированием и принятием на вооружение зачастую проходят многие годы. И вот пока Пентагон только планирует тестирование этой самой гиперзвуковой супер-пупер-ракеты, Россия уже приняла на вооружение систему, которая уже летает со скоростью, которая в 27 раз быстрее звука", — написал он в своей колонке для kp.ru.
Эксперт, комментируя статью в журнале Popular Mechanics, где расписали все плюсы нового вооружения, нашёл и существенные минусы. Пробные пуски LRHW уже были. По словам колумниста, пару раз американская гиперзвуковая ракета достигала нужной скорости, но тут же и разваливалась. Причина в том, что при большой скорости "тело" ракеты нагревается до трёх тысяч градусов и датчики управления на её поверхности горят. Над этой проблемой американские учёные и конструкторы бьются до сих пор, заключил Баранец.
Как рассказывал Лайф, 18 мая в США рассказали о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона. Скорость ракеты превышает скорость звука в 17 раз. Она будет способна поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 мили (примерно 2776 километров). Эксперт называет LRHW средством сдерживания, которое поможет снизить риски вооружённого конфликта.
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