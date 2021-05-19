Военный обозреватель заявил, что США слишком рано хвастаются своей "супер-пупер-ракетой"

Новое американское гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW) не стоит воспринимать всерьёз. Всё потому, что испытывать ракету, вероятно, будут долго, а значит, на вооружение США она поступит не скоро. Такую точку зрения высказал журналист, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Тестирование американского нового оружия запланировано аж на 2023-й год. А между тестированием и принятием на вооружение зачастую проходят многие годы. И вот пока Пентагон только планирует тестирование этой самой гиперзвуковой супер-пупер-ракеты, Россия уже приняла на вооружение систему, которая уже летает со скоростью, которая в 27 раз быстрее звука", — написал он в своей колонке для kp.ru.

Эксперт, комментируя статью в журнале Popular Mechanics, где расписали все плюсы нового вооружения, нашёл и существенные минусы. Пробные пуски LRHW уже были. По словам колумниста, пару раз американская гиперзвуковая ракета достигала нужной скорости, но тут же и разваливалась. Причина в том, что при большой скорости "тело" ракеты нагревается до трёх тысяч градусов и датчики управления на её поверхности горят. Над этой проблемой американские учёные и конструкторы бьются до сих пор, заключил Баранец.