Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Военный обозреватель заявил, что США слишком рано хвастаются своей "супер-пупер-ракетой"

Виктор Баранец объяснил, что испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) намечены на 2023 год, а на вооружение оно поступит ещё позже.

19 мая, 15:18

Фото © Lockheed Martin Corp

Новое американское гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW) не стоит воспринимать всерьёз. Всё потому, что испытывать ракету, вероятно, будут долго, а значит, на вооружение США она поступит не скоро. Такую точку зрения высказал журналист, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Тестирование американского нового оружия запланировано аж на 2023-й год. А между тестированием и принятием на вооружение зачастую проходят многие годы. И вот пока Пентагон только планирует тестирование этой самой гиперзвуковой супер-пупер-ракеты, Россия уже приняла на вооружение систему, которая уже летает со скоростью, которая в 27 раз быстрее звука", — написал он в своей колонке для kp.ru.

В Лондоне испугались российского оружия, способного одним залпом уничтожить Англию или Техас

В Лондоне испугались российского оружия, способного одним залпом уничтожить Англию или Техас

Эксперт, комментируя статью в журнале Popular Mechanics, где расписали все плюсы нового вооружения, нашёл и существенные минусы. Пробные пуски LRHW уже были. По словам колумниста, пару раз американская гиперзвуковая ракета достигала нужной скорости, но тут же и разваливалась. Причина в том, что при большой скорости "тело" ракеты нагревается до трёх тысяч градусов и датчики управления на её поверхности горят. Над этой проблемой американские учёные и конструкторы бьются до сих пор, заключил Баранец.

Стало известно, когда должны завершиться испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Стало известно, когда должны завершиться испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Как рассказывал Лайф, 18 мая в США рассказали о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона. Скорость ракеты превышает скорость звука в 17 раз. Она будет способна поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 мили (примерно 2776 километров). Эксперт называет LRHW средством сдерживания, которое поможет снизить риски вооружённого конфликта.

Путин: Доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году

Путин: Доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена

сегодня в 21:12

Метод генерала Ватутина: как арабы уничтожили секретный израильский супертанк

сегодня в 21:40

Родители убили и расчленили сына-режиссёра за отказ жениться, но он оказался не первой их жертвой

сегодня в 20:52

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1